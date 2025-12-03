Serbest piyasada döviz fiyatları

Haberler

İstanbul Kapalıçarşı'da dolar 42,4670 liradan, euro ise 49,4910 liradan işlem görmeye başladı. Önceki kapanışta dolar 42,42 lira, euro ise 49,33 lira seviyesindeydi.

İstanbul Kapalıçarşı'da 42,4650 liradan alınan dolar 42,4670 liradan, 49,4890 liradan alınan euro ise 49,4910 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 42,42 liradan, euro ise 49,33 liradan satılmıştı. - İSTANBUL

