Serbest piyasada döviz fiyatları
İstanbul Kapalıçarşı'da dolar 42,4670 liradan, euro ise 49,4910 liradan işlem görmeye başladı. Önceki kapanışta dolar 42,42 lira, euro ise 49,33 lira seviyesindeydi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi