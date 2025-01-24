Döviz Kurları Güne Nasıl Başladı?
Dolar İstanbul Kapalıçarşı'da 35,6970 liradan, euro ise 37,3090 liradan işlem görüyor. Önceki kapanış fiyatları ile karşılaştırıldığında dolarda ve euroda bir artış olduğu gözlemleniyor.
Dolar 35,6970 liradan, euro ise 37,3090 liradan güne başladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da 35,6950 liradan alınan dolar 35,6970 liradan, 37,3070 liradan alınan euro ise 37,3090 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 35,64 liradan, euro ise 37,11 liradan satılmıştı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi