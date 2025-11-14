Döviz Kurları: Dolar 42,33 Lira, Euro 49,35 Lira
İstanbul Kapalıçarşı'da dolar 42,3260 liradan, euro ise 49,3490 liradan güne başladı. Önceki gün kapanış fiyatlarına göre döviz kurlarında artış gözlemlendi.
İstanbul Kapalıçarşı'da 42,3240 liradan alınan dolar 42,3260 liradan, 49,3470 liradan alınan euro ise 49,3490 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 42,23 liradan, euro ise 49,25 liradan satılmıştı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi