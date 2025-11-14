Haberler

Döviz Kurları: Dolar 42,33 Lira, Euro 49,35 Lira

Güncelleme:
İstanbul Kapalıçarşı'da dolar 42,3260 liradan, euro ise 49,3490 liradan güne başladı. Önceki gün kapanış fiyatlarına göre döviz kurlarında artış gözlemlendi.

Dolar 42,3260 liradan, euro ise 49,3490 liradan güne başladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da 42,3240 liradan alınan dolar 42,3260 liradan, 49,3470 liradan alınan euro ise 49,3490 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 42,23 liradan, euro ise 49,25 liradan satılmıştı. - İSTANBUL

Kumpir ve midye faciasında tablo ağırlaşıyor! Anne de hayatını kaybetti

500
2 çocuğun ölümüne neden olan iş yeri süresiz mühürlendi

2026 ÖSYM sınav takvimi belli oldu

Eşiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği kişiyi defalarca bıçakladı

Hepsi bomba! Rafa Silva'nın sözleşmesindeki sıra dışı maddelere bakın

Kar geliyor! Hava bir anda değişecek

Pusuya yattı bekliyor! Mourinho Süper Lig devinin yıldızını alacak

Rojin Kabaiş'in ölümüyle ilgili Adli Tıp'tan yeni rapor! 134 kişinin DNA'sı incelendi

Şehit babası MHP'li başkana sarılıp 'Beni Devlet Bahçeli'ye götürün' dedi

Balıkesir'de 17 bin deprem sonrası siyasette Zağanos Paşa polemiği

2 çocuğun üzerinden 53 kesici alet çıktı

Doğduğu topraklarda 35 yıldır kimliksiz ve vatansız yaşıyor

Otomobil tıra çarpıp şarampole yuvarlandı! 6 ve 8 yaşındaki iki kardeş hayatını kaybetti

