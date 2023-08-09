Döşemealtı Belediyesi Yenilenebilir Enerjiye Yatırım Yapıyor

Döşemealtı Belediyesi, 9 mahallede bulunan 10 kapalı pazar yerinin üzerine güneş enerji santrali yapımı için çalışmalara başladı. Yıllık 2,5 milyon KWE elektrik üretimi hedeflenen projelerle belediye bütçesine katkı sağlanacak.

Yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım yapan Döşemealtı Belediyesi, Başkan Turgay Genç'in talimatıyla 9 mahallede bulunan 10 kapalı pazar yerinin üzerine 1330 KWE kurulu gücünde güneş enerji santrali (GES) yapımı için projelendirme ve onay işlemi sürecini başlattı. Daha önce ilçe merkezinde bulunan Bahçeyaka Mahallesi Kapalı Pazar yeri üzerine 760 KWE kurulu gücünde GES tesisi kuran Döşemealtı Belediyesi yıllık ortalama 1,2 milyon KWE elektrik üretimi yapıyor.

Çevre dostu proje sayesinde park ve bahçeler, hizmet binaları ve diğer kullanılan alanların elektrik ihtiyacının yüzde 50'sini tek bir güneş enerji santralinden karşılayan Döşemealtı Belediyesi yeni kuracağı 10 GES tesisi ile yıllık 2,5 milyon KWE olan ihtiyacını karşılamakla kalmayıp artan elektriği satarak belediye bütçesine katkı sağlayacak.

9 MAHALLEDE ÇALIŞMALAR TAMAMLANDI

Döşemealtı Belediyesine ait Bademağacı, Dağbeli, Kovanlık, Camili, Karataş, Ilıca-1, Ilıca-2, Çığlık, Yukarıkaraman ve Kömürcüler Mahalleleri Kapalı Pazar yerlerinde toplam 1330 KWE kurulu gücünde GES yapımı için fizibilite çalışmalarını tamamlayan ekipler, projelendirme ve onay işlemlerine başladı. Projenin hayata geçmesinin ardından elektriğe para ödemeyecek olan Döşemealtı Belediyesi yaklaşık 6 milyon TL'yi bulan elektrik faturasından bu tesisler sayesinde kurtulacak ayrıca yaklaşık 2 milyon TL kasasına yapacağı satıştan para koyacak.

AVRUPA STANDARTLARINDA KENT OLDU

Döşemealtı Belediyesi tarafından hayata geçirilen projelerle yeni cazibe merkezi haline geldi. Avrupa standartlarında bir görünüme kavuşan ilçede yine tarih ve kültürel değerlerin korunmasıyla kentlilik bilincinin bulunduğu ilçenin uygulamaya konulacak GES'ler birçok Avrupa kentinin önüne geçmesini sağlayacak.

TEMİZ ENERJİ

Bahçeyaka Mahallesi Cuma Pazarı üzerinde kurulumu tamamlanan ve 2018 yılından bu yana hizmet veren 760 KWE kurulu gücündeki GES, yıllık 1.2 milyon KW temiz elektrik üretimi yaparken, karbon salınımının da önüne geçiyor. Yıllık ortalama 650 ton karbon sakınımının önüne geçildiği tesis sayesinde yıllık bin 500 ağaç dikimine denk gelen salanımın önüne geçiliyor. Yeni tesislerle birlikte yılda 3 bin 500 ağaç dikimine eş değer salınım önlenecek.