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DoorDash, Instacart'ı yaklaşık 17 milyar dolarlık anlaşmayla satın alacağını duyurdu

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DoorDash, Instacart'ı hisse başına 65 dolar ve yaklaşık 17 milyar dolar değerindeki anlaşmayla satın alacağını duyurdu. İşlemin, Instacart hissedarları ve ilgili düzenleyici kurumların onaylarının ardından 2027 sonu veya 2028 ilk yarısında tamamlanması bekleniyor.

ABD merkezli yemek ve market teslimat platformu DoorDash, çevrim içi market alışverişi platformu Instacart'ı yaklaşık 17 milyar dolar değerindeki anlaşmayla satın alacağını duyurdu.

DoorDash'ten yapılan açıklamada, şirketin Instacart'ı hisse başına 65 dolar karşılığında satın almasını öngören kesin anlaşmaya vardığı bildirildi.

Söz konusu tutarın Instacart'ın hisselerinin 22 Ekim'deki borsa kapanış fiyatının yüzde 26 üzerinde olduğu belirtilen açıklamada, işlem kapsamında ödenecek toplam bedelin en az yüzde 75'inin nakit olacağı aktarıldı.

Açıklamada, iki şirketin birleşmesiyle her büyüklükteki market ve perakende işletmesine DoorDash'in teslimat ağı ile Instacart'ın market alışverişi ve sipariş karşılama teknolojisinin sunulacağı ifade edildi.

Satın alma işleminin, Instacart hissedarlarının ve ilgili düzenleyici kurumların onayları ile diğer olağan kapanış koşullarının yerine getirilmesinin ardından 2027'nin sonlarında veya 2028'in ilk yarısında tamamlanmasının beklendiği kaydedildi.

Kaynak: AA
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