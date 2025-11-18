Dolar ve Euro'nun Güncel Değerleri
İstanbul Kapalıçarşı'da 42,3420 liradan alınan dolar 42,3440 liradan, 49,1540 liradan alınan euro ise 49,1560 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 42,31 liradan, euro ise 49,09 liradan satılmıştı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi