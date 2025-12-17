Serbest piyasada döviz fiyatları
İstanbul Kapalıçarşı'da dolar 42,7190 liradan, euro ise 50,1470 liradan işlem görüyor. Önceki kapanış fiyatlarıyla karşılaştırıldığında değerlerdeki değişim dikkat çekiyor.
Dolar 42,7190 liradan, euro ise 50,1470 liradan güne başladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da 42,7170 liradan alınan dolar 42,7190 liradan, 50,1450 liradan alınan euro ise 50,1470 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 42,71 liradan, euro ise 50,34 liradan satılmıştı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi