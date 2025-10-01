Dolar ve Euro Fiyatları Güne Yükselişle Başladı
İstanbul Kapalıçarşı'da 41,5860 liradan alınan dolar 41,5880 liradan, 48,9190 liradan alınan euro ise 48,9210 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 41,58 liradan, euro ise 48,81 liradan satılmıştı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi