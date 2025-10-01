Haberler

Dolar ve Euro Fiyatları Güne Yükselişle Başladı

İstanbul Kapalıçarşı'da dolar 41,5880 liradan, euro ise 48,9210 liradan satılmaya başlandı. Son kapanışta dolar 41,58 liradan, euro ise 48,81 liradan işlem görmüştü.

Dolar 41,5880 liradan, euro ise 48,9210 liradan güne başladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da 41,5860 liradan alınan dolar 41,5880 liradan, 48,9190 liradan alınan euro ise 48,9210 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 41,58 liradan, euro ise 48,81 liradan satılmıştı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
