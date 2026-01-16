Serbest piyasada döviz fiyatları
Dolar 43,2770 liradan, euro ise 50,2290 liradan güne başladı. İstanbul Kapalıçarşı'da son kapanışta dolar 43,19 liradan, euro ise 50,22 liradan işlem görmüştü.
İstanbul Kapalıçarşı'da 43,2750 liradan alınan dolar 43,2770 liradan, 50,2270 liradan alınan euro ise 50,2290 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 43,19 liradan, euro ise 50,22 liradan satılmıştı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi