Serbest piyasada döviz fiyatları

Güncelleme:
Dolar 43,2770 liradan, euro ise 50,2290 liradan güne başladı. İstanbul Kapalıçarşı'da son kapanışta dolar 43,19 liradan, euro ise 50,22 liradan işlem görmüştü.

Dolar 43,2770 liradan, euro ise 50,2290 liradan güne başladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da 43,2750 liradan alınan dolar 43,2770 liradan, 50,2270 liradan alınan euro ise 50,2290 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 43,19 liradan, euro ise 50,22 liradan satılmıştı. - İSTANBUL

