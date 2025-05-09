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Dolar/TL Yükselişle Başladı, Küresel Ticaret Görüşmeleri Merakla Bekleniyor

Dolar/TL Yükselişle Başladı, Küresel Ticaret Görüşmeleri Merakla Bekleniyor
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Dolar/TL, güne 38,7280 seviyesinden işlem görerek yükselişle başladı. Yurt içindeki sanayi üretimi verisi ve yurt dışındaki önemli ticaret görüşmeleri yatırımcıların dikkatini çekiyor.

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 38,7280 seviyesinden işlem görüyor.

Dün yatay hareket eden dolar/TL, günü bir önceki kapanışının hemen altında 38,6340'tan tamamladı. Dolar/TL, bugün saat 09.30 itibarıyla yüzde 0,3 yükselişle 38,7280 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,5 artışla 43,5820'den ve sterlin/TL yüzde 0,1 primle 51,3480'den satılıyor.

Dolar endeksi ise yüzde 0,1 azalışla 100,5 seviyesinde bulunuyor.

Dünya genelinde enflasyon ve resesyon ikilemi sürerken, ABD'nin diğer ülkelerle ticaret konusunda yapacağı anlaşmalara ilişkin haber akışı varlık fiyatlamaları üzerinde etkili oluyor. ABD, tarifeleri yürürlüğe koymasının ardından ilk ticaret anlaşmasını İngiltere ile yapsa da, anlaşmanın teknoloji ve ilaç gibi ekonominin kritik sektörlerine ilişkin temel meseleleri netleştirmediği yönünde değerlendirmeler bulunuyor.

Öte yandan, ABD'nin ticaret savaşlarında müzakereci tavrı ticaret savaşlarında gerilimin azalabileceğine yönelik beklentileri artırırken, bu konuda bugün başlayacak ve hafta sonu devam edecek olan ABD-Çin görüşmelerinden elde edilecek sonuçlar yatırımcıların odağına yerleşti.

Analistler, ABD'nin uzlaşmacı tutumunun diğer ekonomilerle de anlaşma sağlanabileceği konusunda umut verdiğini ancak Trump'ın değişken kararlarının yatırımcıları temkinli hareket etmeye ittiğini kaydetti.

Tarifeler tarafından gelecek haber akışının ülkelerin ve şirketlerin ticaret stratejileri üzerinde doğrudan etkili olduğunu hatırlatan analistler, küresel dolar talebinin de tarifelere yönelik haber akışından etkilendiğini ifade etti.

Analistler, bugün yurt içinde sanayi üretimi verisi ile yurt dışında İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey'in konuşmasının takip edileceğini dile getirdi.

Kaynak: AA / Mahmut Çil - Ekonomi
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