Dolar/TL 43,72 seviyesinden işlem görüyor

Güncelleme:
Dolar/TL, güne 43,7230 seviyesinden işlem görerek başladığı belirtildi. Dün kapanışın yüzde 0,1 altında tamamlayan dolar, şu anda önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde bulunuyor. Orta Doğu’daki jeopolitik gerilimler ve Asya piyasalarının tatil olması piyasalarda sınırlı hareketler yaratıyor.

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 43,7230 seviyesinden işlem görüyor.

Dün düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 43,7037'den tamamladı.

Dolar/TL, saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 43,7230'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yatay seyirle, 51,8240'dan, sterlin/TL de yüzde 0,1 düşüşle 59,5580'den satılıyor.

Dolar endeksi ise yüzde 0,2 artışla 97,1 seviyesinde bulunuyor.

Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimler ile teknoloji ve yapay zeka şirketlerine yönelik endişeler varlık fiyatlarının yönü üzerinde etkili olurken Asya piyasalarının tatil olmasından kaynaklı düşük likidite ortamından dolayı piyasalarda sınırlı hareketler görülüyor.

Japonya'da dün kötü gelen büyüme verisi sonrasında yen üzerinde görülen baskı dolar endeksindeki yükselişlerde etkili oluyor.

Analistler, bugün yurt içinde konut fiyat endeksi, yurt dışında Almanya'da enflasyon ve Zew endeksleri ile ABD'de New York Fed imalat sanayi endeksi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti.

Kaynak: AA / Burhan Sansarlıoğlu - Ekonomi
