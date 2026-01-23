Dolar/TL 43,36 seviyesinden işlem görüyor

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 43,3590 seviyesinden işlem görüyor.

Dün düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0,1 altında 43,2560'tan tamamladı.

Dolar/TL, saat 10.00 itibarıyla yüzde 0,2 artışla 43,3590'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 yükselişle 50,9520'den, sterlin/TL ise yatay seyirle 58,5400'den satılıyor.

Dolar endeksi ise yüzde 0,1 artışla 98,4 seviyesinde bulunuyor.

ABD ekonomisinin güçlü kaldığına işaret eden makroekonomik göstergeler ABD Merkez Bankasına (Fed) yönelik faiz indirimi beklentilerinde belirgin bir değişime yol açmazken, azalan jeopolitik riskler ve tarife gerilimi varlık fiyatlamalarında öne çıkıyor.

Öte yandan İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu bugün sona erecek. Ekonomik ve politik aktörlerin önemli mesajlar verdiği zirvede, ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland meselesi kapsamında bazı Avrupa ülkelerine yönelik olarak açıkladığı ve haziran ayında yüzde 25'e varması öngörülen tarife takviminde geri adım atması, küresel piyasalarda ticaret gerilimlerinin tırmanabileceğine yönelik endişeleri sınırladı.

Diğer taraftan jeopolitik tansiyonun hafiflemesine yönelik müzakereler için de gözlerin çevrildiği Davos'ta "Gazze için Barış Kurulu Şartı" imza töreni düzenlendi.

Yurt içinde ise dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 100 baz puan düşürerek yüzde 37'ye çekti.

TCMB toplam rezervleri, 16 Ocak haftasında 205 milyar 177 milyon dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Analistler, bugün uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları Fitch Ratings ve Moody's'in Türkiye değerlendirmelerinin beklendiğini belirterek, bunlara ek olarak yurt içinde finansal hizmetler güven endeksi, finansal hesaplar raporunu, yurt dışında ise dünya genelinde imalat sanayi ve hizmet sektörü PMI verileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini bildirdi.