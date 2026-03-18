Dolar/TL 44,22 seviyesinden işlem görüyor

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 44,2150 seviyesinden işlem görüyor.

Dün yatay seyreden dolar/TL, günü önceki kapanışın hemen üzerinde 44,1880'den tamamlamıştı.

Dolar/TL, saat 09.40 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 44,2150'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,4 artışla 51,2180'den, sterlin/TL de önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 59,2060'tan satılıyor.

Dolar endeksi ise yüzde 0,1 azalışla 99,5 seviyesinde bulunuyor.

Orta Doğu'da gerilimin yakın zamanda sona erebileceğine yönelik iyimserlikler varlık fiyatlamalarında öne çıkarken, ABD Merkez Bankasının (Fed) bu akşam alacağı para politikası kararları ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın sözle yönlendirmeleri yatırımcıların odağına yerleşti.

Bölgedeki gerginliklerin etkisiyle petrol fiyatlarının yüksek seyrini koruması küresel enflasyon risklerini yukarı yönlü besliyor. Enerji maliyetlerinin artması merkez bankalarının faiz patikasına ilişkin tahminleri zorlaştırıyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in politika faizini sabit bırakmasına kesin gözüyle bakılırken, karar sonrası Fed Başkanı Powell'ın sözle yönlendirmeleri ve bankanın ekonomiye dair projeksiyonları yatırımcılar tarafından yakından takip edilecek.

Buna ek olarak faiz kararının ardından yayımlanacak "nokta grafiği"nin gelecekte politika adımlarının yönü ve zamanlamasına ilişkin önemli ipuçları sunması bekleniyor.

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) Toplantı Özeti, yurt dışında ise Fed'in faiz kararı başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini söyledi.