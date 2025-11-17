Haberler

Dolar/TL Haftaya Yükselişle Başladı

Güncelleme:
Dolar/TL haftaya 42,3360 seviyesinden işlem görerek yükseliş kaydetti. Cuma günü yatay seyrederken, dolar endeksi de artış yaşadı. Yatırımcılar bu hafta Fed'in tutanaklarını bekliyor.

Dolar/TL, haftaya yükselişle başlamasının ardından 42,3360 seviyesinden işlem görüyor.

Cuma günü yatay seyreden dolar/TL, günü önceki kapanışının hemen altında 42,2450'den tamamladı.

Dolar/TL bugün saat 09.35 itibarıyla yüzde 0,2 artışla 42,3360 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 artışla 49,1700, sterlin/TL ise yüzde 0,1 düşüşle 55,6970 seviyesinden alıcı buluyor.

Dolar endeksi, yüzde 0,2 artışla 99,4 seviyesinde bulunuyor.

ABD'de geçen hafta federal hükümetin 43 gün aradan sonra açılması ve ABD Merkez Bankası ( Fed ) üyelerinin faiz indirimlerine yönelik temkinli açıklamaları, varlık fiyatları üzerinde etkili oluyor.

Analistler, bu hafta açıklanacak Fed Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanaklarının faiz indirimi beklentilerinin seyri açısından önemli olacağını belirtti. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in aralık ayında faiz indirimine gitme ihtimali, yüzde 67 seviyelerinden yüzde 45'e geriledi.

Öte yandan hükümetin kapalı kalmasıyla aksayan verilerin ne zaman açıklanacağı da yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. ABD Çalışma Bakanı Lori Chavez-DeRemer, ekim ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerinin tam olarak toplanamaması dolayısıyla bu verileri açıklayabileceklerinden emin olmadığını söyledi.

Analistler, bugün yurt içinde özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu ve bütçe dengesi, yurt dışında ise New York Fed imalat sanayi endeksinin takip edileceğini belirtti.

Kaynak: AA / Ali Canberk Özbuğutu - Ekonomi
