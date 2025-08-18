Dolar/TL Haftaya Yükselişle Başladı

Dolar/TL, haftaya yükselişle başlamasının ardından 40,9020 seviyesinden işlem görüyor.

Cuma günü yatay seyreden dolar/TL, günü önceki kapanışının hemen altında 40,8000'den tamamlamıştı.

Dolar/TL, bugün saat 09.15 itibarıyla yüzde 0,3 artışla 40,9020'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,4 yükselişle 47,9260'tan, sterlin/TL de yüzde 0,1 artışla 55,5220'den satılıyor.

Dolar endeksi ise yatay seyirle 97,8 seviyesinde bulunuyor.

ABD Merkez Bankasının ( Fed ) faiz indirim sürecine yeniden başlayacağı beklentisinin yanı sıra Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona ermesine yönelik atılan adımlar varlık fiyatlarının seyri üzerinde etkili olmayı sürdürürken, bu hafta ABD'de düzenlenecek Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'ndan gelecek açıklamalar yatırımcıların odağına yerleşti.

Perşembe günü ABD'de başlayacak Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı sözle yönlendirmelerde bankanın projeksiyonlarına yönelik ipucu aranacak.

Powell'ın yanı sıra Fed yetkililerinin açıklamaları da yakından takip ediliyor. Cuma günü Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, kalıcı fiyat baskılarının artıp artmadığından emin olmak için en az bir enflasyon raporunu daha görmek istediğini ifade etti.

Geçen hafta açıklanan başta üretici enflasyonu olmak üzere yoğun veri gündeminin ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in eylülde 25 baz puanlık faiz indirimi ile para politikasını gevşetme döngüsünü yeniden başlatabileceği beklentisi bir miktar zayıflasa da devam etti.

Analistler, yurt içinde kısa vadeli dış borç istatistikleri ve konut fiyat endeksi, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde dış ticaret dengesinin takip edileceğini söyledi.