Haberler

Dolar/TL 43,61 seviyesinden işlem görüyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Dolar/TL, güne 43,6130 seviyesinden işlem görerek yükseliş gösterdi. Dolar endeksi de yüzde 0,1 artışla 96,9 seviyesine çıktı. Yatırımcılar ABD'de açıklanacak enflasyon ve istihdam verilerini takip ediyor.

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 43,6130 seviyesinden işlem görüyor.

Dün yatay seyreden dolar/TL, günü önceki kapanışın hemen altında 43,5900'dan tamamladı.

Dolar/TL, saat 09.50 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 43,6130'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yatay seyirle 51,9750'den, sterlin/TL ise yüzde 0,1 düşüşle 59,6830'dan satılıyor.

Dolar endeksi ise yüzde 0,1 yükselişle 96,9 seviyesinde bulunuyor.

Teknoloji ve yarı iletken şirketlerindeki iyimserlikler piyasalarda risk iştahını desteklerken, ABD'de açıklanacak enflasyon ve istihdam verileri yatırımcıların odağındaki yerini koruyor.

ABD Merkez Bankasının (Fed) bu yıl faiz indirimlerine devam edeceğine yönelik beklentiler de varlık fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor.

İş gücü piyasasında zayıflamaya işaret eden verilerin, faiz indirimlerinin daha erken başlamasına yönelik beklentileri güçlendirebileceği, buna karşın enflasyonun yüksek seyretmesinin ise faiz indirimlerinin zamanlamasını bir miktar öteleyebileceği tahmin ediliyor.

Analistler, bugün yurt içinde sanayi üretimi, yurt dışında ise ABD'de perakende satışların takip edileceğini belirtti.

Kaynak: AA / Ali Canberk Özbuğutu - Ekonomi
Piyasalar hareketli! Altın fiyatları düştü, gümüşteki sert dalgalanma sürüyor

Piyasalar sert düşüşle alev aldı! Altın ve gümüşte hesap değişti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş Akgün'e destek telefonu

MYK'ya ara verdi, Türkiye'nin konuştuğu belediye başkanını aradı
İş insanı Kamil Yazıcı hayatını kaybetti

Ünlü iş insanı hayatını kaybetti
Ahmet Türk, verdiği bahşişin miktarıyla düğünün yıldızı oldu

Verdiği bahşişin miktarıyla düğünün yıldızı oldu
İlk buluşma sonrası 159 bin mesaj atan kadın tutuklandı

Neredeyse 200 bine yakın! Yaptığıyla erkeği bıktıran kadın tutuklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş Akgün'e destek telefonu

MYK'ya ara verdi, Türkiye'nin konuştuğu belediye başkanını aradı
Karar doğru mu? Ünlü yorumcular Fenerbahçe'nin penaltısında hemfikir oldu

Ünlü yorumcular bu pozisyonda hemfikir oldu
Daha önce böylesi görülmedi! Fenerbahçe tarihinde dün akşam bir ilk yaşandı

Fener tarihine adını altın harflerle yazdıran maç