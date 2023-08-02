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Güne yatay seyirle başlayan dolar 26,97'den işlem görüyor

Ekonomi Haberleri

Dolar/TL, güne yatay seyirle başlamasının ardından 26,97 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 26,95'ten, sterlin ise 34,46'dan alıcı buluyor.

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,1 üstünde 26,96'dan tamamladı. Dolar/TL, yeni güne de yatay seyirle başlamasının ardından saat 10.25 itibarıyla önceki kapanışının hemen üzerinde 26,97'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro/TL 29,65'ten, sterlin/TL ise 34,46'dan satılıyor.

Küresel piyasalarda, gelecek dönem para politikalarına ilişkin belirsizliklerin güçlü kalmasıyla satış ağırlıklı bir seyir öne çıkarken, ABD'nin iş gücü piyasalarına yönelik verileri yatırımcıların odağında olmaya devam ediyor.

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise ABD'de ADP özel sektör istihdamının takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 100 ve 99'un destek, 103 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Burhan Sansarlıoğlu - Ekonomi

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