Dolar/TL 42,70 seviyesinden işlem görüyor

Dolar/TL, güne yatay başlamasının ardından 42,7008 seviyesinden işlem görüyor.

Cuma günü yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 42,6954'ten tamamladı.

Dolar/TL bugün saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde 42,7008 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 yükselişle 50,1630, sterlin/TL yatay seyirle 57,1100 seviyesinde bulunuyor.

Dolar endeksi, önceki kapanışın hemen altında 98,40 seviyesinde seyrediyor.

Yapay zeka ve teknoloji şirketlerine ilişkin devam eden endişeler ve ABD Merkez Bankasının (Fed) politikalarına dair belirsizlikler haftanın ilk işlem gününde varlık fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici oluyor.

Öte yandan, bu hafta açıklanacak Avrupa Merkez Bankası (ECB), İngiltere Merkez Bankası (BoE) ve Japonya Merkez Bankası (BoJ) faiz kararlarıyla ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam ve enflasyon verilerinin de etkileri takip edilecek.

Japonya'da büyük imalatçıların güvenini yansıtan Tankan endeksinin 4. çeyrekte 14 seviyesinden 15 seviyesine yükselmesi sonrasında doların yen karşısında değer kaybetmesi de dolar endeksinin dar bant üzerinde hareket etmesinde etkili oldu.

Analistler, bugün yurt içinde bütçe dengesi, yurt dışında ise Avro Bölgesinde sanayi üretimi ve New York Fed imalat sanayi endeksinin takip edileceğini belirtti.