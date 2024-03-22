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Dün düşüş eğilimdeydi! Dolar/TL bugün değer kazancıyla başladı

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Dolar/TL, güne değer kazancıyla başlamasının ardından 32,1520 seviyesinden işlem görüyor.

Dün düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü yüzde 0,6 azalışla 32,0384'ten tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne değer kazancıyla başlamasının ardından saat 10.00 itibarıyla yüzde 0,4 yükselişle 32,1520'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 yükselişle 34,8740, sterlin/TL yüzde 0,1 düşüşle 40,6480'den satılıyor.

Dolar endeksi ise şu sıralarda yüzde 0,2 artışla 104,2 seviyesinde bulunuyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası dün politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 500 baz puan artırarak yüzde 50'ye çıkardı. İngiltere Merkez Bankası faiz oranını yüzde 5,25'te sabit bıraktı. Buna karşın İsviçre Merkez Bankası (SNB) "sürpriz" şekilde politika faizini 25 baz puan düşürerek yüzde 1,50'ye indirdi.

Analistler, SNB'nin adımıyla birlikte ABD Merkez Bankasının (Fed) diğer büyük merkez bankalarından daha sonra faiz indirimlerine başlayabileceği endişesinin doların güçlenmesine neden olduğunu, dolar endeksinin dün SNB'nin faiz indiriminin ardından yaklaşık yüzde 1 yükselerek 104,2'ye çıktığını hatırlattı.

POWELL'İN YÖNLENDİRMELERİ ETKİLİ OLABİLİR

Bugün gözlerin Fed Başkanı Jerome Powell'ın konuşmasına çevrildiğini belirten analistler, Powell'ın sözle yönlendirmelerinin varlık fiyatlarının yönü üzerinde etkili olmasının beklendiğini kaydetti.

Bugün yurt dışında Almanya'da Ifo iş dünyası güven endeksinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 104 ve 103 puanın destek, 105 ve 106 puan seviyelerinin ise direnç konumunda olduğunu bildirdi.

Kaynak: AA / Ekonomi

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Yorumlar (2)

GÖBEĞİNİ KAŞIYAN ADAM :

Durmak yok yola devam demiş Dolar

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sade vatandaş:

muhtemelen hazine arka kapıdan yine döviz sattı doları başka türlü düşürecek bir şey yok

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