Dolar/TL 48 seviyesinden işlem görüyor

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 48,0646 seviyesinde bulunuyor.

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,2 üstünde 48,0458'den tamamladı.

Dolar/TL, saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 48,0646 seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,3 primle 56,2440'dan, sterlin/TL önceki günün kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 65,6350'den işlem görüyor.

Dolar endeksi yüzde 0,1 düşüşle 98,7 seviyesinde bulunuyor.

ABD Hazine Bakanlığının uzun vadeli tahvil geri alım operasyonlarının büyüklüğünü artırdığını açıklaması sonrası dolarda yaşanan güç kaybı devam ediyor.

ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz artıracağına ilişkin beklentilerin azalması ve ABD Hazinesinin söz konusu tahvil adımı ile dolar endeksi son 3 ayın en düşük seviyelerine yakın seyrediyor.

Bu gelişmeler sonucunda, ABD ekonomi yönetiminin piyasalara daha müdahaleci bir tutum takınması yatırımcıların dolara talebinin azalmasına neden oluyor.

Jeopolitik tarafta ise ABD Başkanı Donald Trump İran'a yönelik "ekonomik operasyon" ilan etti. Trump, "Bu, eşi benzeri görülmemiş ölçekte ekonomik savaş ve izolasyon olacak." ifadesini kullandı.

Analistler, bugün yurt içinde tüketici güven endeksi, reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranının, yurt dışında ise dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi ve hizmet sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirtti.

Kaynak: AA