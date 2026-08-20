Dolar/TL 47,95 ile Rekor Seviyede

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 47,9546 seviyesinde bulunuyor.

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,1 üstünde 47,9232'den tamamladı.

Dolar/TL, saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 47,9546 seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,3 primle 56,1320'den, sterlin/TL önceki günün kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 65,4050'den işlem görüyor.

Dolar endeksi yatay seyirle 98,8 seviyesinde bulunuyor.

ABD Hazine Bakanlığının uzun vadeli tahvil geri alım operasyonlarının büyüklüğünü artırdığını açıklaması sonrası dolar güç kaybetti.

ABD Hazinesi, piyasa likiditesini desteklemek amacıyla uzun vadeli tahviller için yürüttüğü geri alım operasyonlarının büyüklüğünü en az iki katına çıkaracağını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 10 ila 20 yıl ve 20 ila 30 yıl vadeli nominal kuponlu menkul kıymetleri kapsayan likidite destekli geri alım operasyonlarında limit artışına gidildiği belirtildi. Açıklamada, mevcut durumda operasyon başına en fazla 2 milyar dolar olan tutarın en az 4 milyar dolara çıkarılacağı kaydedildi.

Analistler, bu kararın bir parasal genişleme veya getiri eğrisi kontrolü olmadığını ancak ABD ekonomi yönetiminin yükselen vade primlerine karşı koymaya hazır olduğunun açık bir sinyali olduğunu belirtti.

Öte yandan, ABD Merkez Bankası (Fed), Federal Açık Piyasa Komitesinin 28-29 Temmuz'da düzenlenen toplantısına ilişkin tutanakları yayımladı.

Tutanaklar, birçok Fed yetkilisinin enflasyonun düşmemesi halinde para politikasının sıkılaştırılmasının gerekli olabileceğini düşündüğünü ortaya koydu.

Ayrıca tutanaklarda, "Bu toplantıda politika faizinin artırılmasından yana olan yetkililerden bazıları, böyle bir adımın, ilerleyen bir aşamada daha sert ve potansiyel olarak daha maliyetli bir sıkılaştırma sürecine duyulan ihtiyacı önlemeye yardımcı olacağını değerlendirdi." ifadesine yer verildi.

Tutanaklarda sıkı para politikası yönünde görüşün öne çıkması dolar endeksinde kaybı azaltan unsur olurken söz konusu gelişme ile ABD Hazinesinin uzun vadeli tahvil geri alım operasyonlarının büyüklüğünü artırması sonrası dolarda yaşanan güç kaybı sınırlandı.

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye'nin dış borç istatistikleri, uluslararası yatırım pozisyonu ve haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise Almanya'da Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), ABD'de Philadelphia Fed imalat endeksi ve haftalık işsizlik maaşı başvuruları başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti.

Kaynak: AA