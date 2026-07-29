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Dolar/TL 47,40 seviyesinden işlem görüyor

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Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 47,3970 seviyesinde bulunuyor.

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 47,3970 seviyesinde bulunuyor.

Dün dar bantta hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın hemen üstünde 47,3788'den tamamladı.

Dolar/TL, saat 10.10 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 47,3970 seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda avro/TL önceki kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 54,0290'dan, sterlin/TL ise yüzde 0,1 primle 63,0710'dan işlem görüyor.

Dolar endeksi yüzde 0,1 düşüşle 101,3 seviyesinde seyrediyor.

ABD ile İran arasındaki gerilimin yeninden tırmanması piyasalarda risk iştahını azaltırken gözler bugün ABD Merkez Bankasının (Fed) alacağı para politikası kararlarına çevrildi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda bankanın politika faizini yüzde 70 ihtimalle sabit bırakması bekleniyor. Öte yandan kararın ardından Fed Başkanı Kevin Warsh'un yapacağı sözlü yönlendirmelerindeki tonlaması yatırımcılar tarafından yakından takip edilecek.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu ve yurt dışında ise Fed'in faiz kararının takip edileceğini belirtti.

Kaynak: AA
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