Dolar/TL 45,07 seviyesinden işlem görüyor

Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından 45,0700 seviyesinden işlem görüyor.

Dün yatay seyreden dolar/TL, günü önceki kapanışın hemen üzerinde 45,0960'tan tamamladı.

Dolar/TL, saat 09.55 itibarıyla yüzde 0,1 azalışla 45,0700'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,3 artışla 52,8860'tan, sterlin/TL de önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 61,0660'tan satılıyor.

Dolar endeksi, yüzde 0,1 artışla 98,7 seviyesinde seyrediyor.

ABD ile İran hattındaki haber akışı varlık fiyatlarını etkilemeyi sürdürürken ABD Merkez Bankasının (Fed) bu akşam alacağı para politikası kararları ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı sözle yönlendirmeler yatırımcıların odağına yerleşti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in politika faizini değiştirmeyeceğine kesin gözüyle bakılıyor. 15 Mayıs'ta görev süresi sona erecek olan Powell'ın son toplantısında kullanacağı ton ve yönlendirme piyasalar tarafından yakından izlenecek.

Powell'ın açıklamalarında yüksek petrol fiyatlarının enflasyon görünümüne etkisine yönelik yapacağı olası yönlendirmeler takipte olacak.

Petrol fiyatlarının seyri ve ABD'de yoğunlaşan bilanço sezonunda şirketlerin finansal sonuçları da öne çıkıyor. OpenAI kaynaklı haber akışı sonrası yarı iletken hisselerinde oynaklıklar artarken "Muhteşem Yedili" şirketlerinden gelecek finansal sonuçların piyasaların yönü açısından belirleyici olabileceği tahmin ediliyor.

Analistler, bugün Almanya'da enflasyon ve Avro Bölgesi'nde Tüketici Güven Endeksi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti.

Kaynak: AA / Ali Canberk Özbuğutu
Fener maçında yaptığı şov, Mete Kuş'u görevinden etti

Konya-Fener maçında yaptığı şov pahalıya patladı

Melike Şahin anne oluyor

Eşiyle aralarındaki yaş farkı çok konuşulmuştu! Müjdeyi sahnede verdi
Kökleri Osmanlı'ya dayanıyor! 182 yıllık dev şirket konkordato ilan etti

Kökleri Osmanlı'ya dayanıyor! 182 yıllık dev şirket konkordato ilan etti
Dünyada eşi benzeri nadir görülen maç: İyi ki elenmişiz

Böyle bir maç 100 yılda bir gelir: İyi ki elenmişiz
Tatilde kalbi duran genç oyuncu Oktay Çubuk korkuttu

Ünlü oyuncunun tatilde kalbi durdu! Hastanede yaşam savaşı veriyor
Melike Şahin anne oluyor

Eşiyle aralarındaki yaş farkı çok konuşulmuştu! Müjdeyi sahnede verdi
Fenerbahçe Başkan Adayı Barış Göktürk Tedesco'ya verdi veriştirdi

Açtı ağzını yumdu gözünü! Taraftarın sevgilisine demediği kalmadı

Milyonlarca Fener taraftarının hayallerini çalan Ederson şimdi yandı

İstediği oluyor! Artık rahat rahat tatile gidebilir