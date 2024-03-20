Dolar, euro ne kadar oldu? İşte döviz kurunda son durum

Dün günü 32,3440 TL'den tamamlayan dolar kuru, yeni güne değer kazancıyla başlayarak 32,3810 TL seviyesinden işlem görüyor. Euro, 35,1910 TL, sterlin ise 41,2480 TL'den işlem görürken dolar endeksi ise saat 10.00 itibariyle 103,8 seviyesinde bulunuyor.

ABD MERKEZ BANKASI FAİZ KARARINI AÇIKLAYACAK

Küresel piyasalarda gözler bugün ABD Merkez Bankasının ( Fed ) para politikası kararları ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarına çevrilirken, risk iştahı sınırlı da olsa pozitif seyrediyor.

Analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in politika faizini sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılırken politika metninden ve Powell'ın açıklamalarından alınacak sinyallerin piyasaların yönü üzerinde etkili olmasının beklendiğini ifade etti.

Son dönemde açıklanan makroekonomik verilerin enflasyon endişelerini beslemeye devam ettiğini belirten analistler, Fed'in bu sinyalleri nasıl değerlendirdiğine ilişkin ipuçlarının gelecek dönemde atılacak adımlar açısından önemli olduğunu söyledi.

Analistler, bugün Fed'in faiz kararının yanı sıra İngiltere'de tüketici ve Almanya'da üretici enflasyonu olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini aktararak, teknik açıdan dolar endeksinde 103 ve 102 puanın destek olarak öne çıktığını, 104 ve 105 puan seviyelerinin ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.