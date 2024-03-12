Dolar, euro ne kadar? İşte döviz kurunda son durum

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü yüzde 0,3 artışla 32,0242'den tamamlaması sonrasında yeni güne de değer kazancıyla başladı. Saat 11.00 itibarıyla yüzde 0,1 yükseliş gösteren dolar kuru 32,0450 TL'den işlem görüyor. Dolar endeksi ise şu sıralarda yüzde 0,1 artışla 102,8 seviyesinde bulunuyor.

ABD'DEN GELECEK ENFLASYON VERİLERİ BEKLENİYOR

Analistler, ABD'de bugün açıklanacak enflasyon verileri öncesinde yatırımcıların temkinli davrandığını belirterek, söz konusu verilerden alınacak sinyallerin varlık fiyatlarının yönü üzerinde etkili olabileceğini kaydetti.

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) şubatta aylık yüzde 0,4 ve yıllık yüzde 3,1 artması beklenirken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,1 seviyesinde bulunuyor.

Öte yandan bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre Türkiye'nin cari işlemler hesabı ocakta 2 milyar 556 milyon dolar açık verdi.