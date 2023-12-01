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Dolar/TL 28,93 seviyesinden işlem görüyor

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Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 28,93 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 31,55'ten, sterlin ise 36,59'dan alıcı buluyor.

Dün düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü yüzde 0,21 azalışla 28,86'dan tamamladı. Dolar/TL, yeni güne ise yükselişle başlamasının ardından saat 11.05 itibarıyla yüzde 0,2 artışla 28,93'den işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL 31,55'ten, sterlin/TL ise 36,59'dan satılıyor. Dolar endeksi ise dün yüzde 0,7 artışla günü 103,5 seviyesinden tamamlamasına karşın aylık bazda yüzde 3 azalışla son 1 yılın en sert aylık düşüşünü kaydederken, şu sıralarda yüzde 0,1 azalışla 103,3 seviyesinde dengelendi.

GÖZLER FED'DE

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları ve yoğun veri gündeminin yatırımcıların odağına yerleştiğini belirterek, Fed yetkililerinin Bankanın gelecek dönem politikalarına ilişkin temkinli değerlendirmelerinin risk iştahını törpülediğini ifade etti. ABD'de dün açıklanan makroekonomik veriler Fed'in gelecek yılın ilk yarısında faiz indirimine başlayabileceği beklentilerini desteklemeye devam ederken, bugün Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklamalardan alınacak sinyallerin varlık fiyatlarında oynaklığı artırması bekleniyor.

S&P'DEN TÜRKİYE KARARI

Öte yandan, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P) dün Türkiye'de son dönemdeki politika düzenlemeleri nedeniyle takvim dışı değerlendirmeye giderek, ülkenin kredi görünümünü revize etti. S&P, Türkiye'nin kredi notunu "B" olarak teyit ederken, kredi notu görünümünü "durağan"dan "pozitif"e çevirdi.

PİYASALAR HABER AKIŞINA ODAKLANDI

Analistler, bugün Fed Başkanı Powell'ın sözle yönlendirmelerinin yanı sıra dünya genelinde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar endeksinde 103 seviyesinin destek, 104 ve 105'in direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Ekonomi

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