Dolar 19,13 lira seviyesinden işlem görüyor

Dün, yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 19,1162'den tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.20 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 19,1300'ten işlem görüyor.

EURO VE STERLIN NE KADAR?



Aynı dakikalarda euro yüzde 0,1 azalışla 20,7040'tan, sterlin/TL de yüzde 0,2 düşüşle 23,5780'den satılıyor. Dün yüzde 0,2 azalışla günü 102,5 seviyesinden tamamlayan dolar endeksi, şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 102,7 seviyesinde bulunuyor. Avro/dolar paritesi ise yüzde 0,2 azalışla 1,0830'da seyrediyor.

ANALİSTLER NE DİYOR?

Analistler, küresel piyasalarda bankacılık sektörüne ilişkin endişeler azalsa da para politikalarına yönelik belirsizliklerin devam etmesiyle yatırımcıların temkinli davrandığını bildirdi. ABD Merkez Bankası'nın ( Fed ) sene sonuna kadar 100 baz puan faiz indirimi yapacağına yönelik beklentilerin güç kaybettiğini ifade eden analistler, aralık toplantısına kadar alınacak kararlara ilişkin belirsizliklerin yüksek olduğunu dile getirdi. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in mayısta yüzde 40 ihtimalle 25 baz puan faiz artırması öngörülürken, yüzde 60 ihtimalle politika faizinin sabit tutulması bekleniyor.

Analistler, Fed ile piyasaların beklentilerindeki farklılığın piyasalarda fiyatlamaları zorlaştırdığını belirterek, açıklanacak mokroekonomik verilerin öneminin arttığını kaydetti. Bugün, ABD'de bekleyen konut satışları verisinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 102'nin destek, 103 seviyesinin direnç konumunda olduğunu söyledi.