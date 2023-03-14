Üye Girişi
Haberi Paylaş

Dolar/TL, 18,98 seviyesinden işlem görüyor

Ekonomi Haberleri

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 18,9770 seviyelerinde işlem görüyor. Dün, yatay seyreden dolar/TL, günü önceki kapanışın hemen üzerinde 18,9681'den tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.20 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 18,9770'ten işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 düşüşle 20,3070'ten, sterlin/TL yatay seyirle 23,1200'den satılıyor.

Dolar endeksi önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 103,8 seviyesinde dengelenirken, avro/dolar paritesi yüzde 0,3 azalışla 1,0700 seviyelerinden alıcı buluyor.

ANALİSTLERİN DEĞERLENDİRMELERİ

Analistler, ABD'nin bankacılık sektörüne ilişkin endişelerle risk algısının yüksek seyrettiğini belirterek, bugün ABD'de açıklanacak enflasyon verilerinin yatırımcıların odağına yerleştiğini bildirdi.

Dün küresel ölçekte artan risk algısıyla tahvil talebinin güçlenmeyi sürdürdüğünü ifade eden analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) atacağı para politikası adımlarına ilişkin belirsizliklerin arttığını kaydetti.

Söz konusu gelişmelerle para piyasalarındaki fiyatlamalarda dün bir ara Fed'in senenin devamında faiz artırmayacağına yönelik beklentiler öne çıksa da, yeni günde gelecek hafta yapılacak toplantıda yüzde 75 ihtimalle 25 baz puanlık faiz artışına gidileceği öngörülüyor.

Analistler, bugün ABD'de enflasyon verileri ve bankacılık sektörüne ilişkin haber akışının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar endeksinde 103'ün destek, 105 seviyesinin direnç konumunda olduğunu dile getirdi.

Dolar kuru ne kadar? Dolar kaç TL? Dolar alış ve satış fiyatları için tıklayın.
Altın fiyatları için tıklayın. Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar?

Kaynak: AA / Ekonomi

Amerika Birleşik Devletleri Sterlin Finans Ekonomi Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title