Dolar/TL, 18,60 seviyesinden işlem görüyor Ekonomi Haberleri Dolar/TL, güne yatay seyirle başlamasının ardından 18,60 seviyelerinde işlem görüyor. Dolar/TL, güne yatay seyirle başlamasının ardından 18,60 seviyelerinde işlem görüyor. Dün 18,54-18,60 bandında hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanış seviyesinin hemen üzerinde, 18,5953'ten tamamladı. Dolar/TL, yeni güne yatay başlamasının ardından saat 10.55 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde 18,6000'tan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yatay seyirle 18,2080'den, sterlin/TL yüzde 0,5 düşüşle 20,8180'den satılıyor. Dolar endeksi ise önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 112,9 seviyesinde bulunurken, avro/dolar paritesi yatay seyirle 0,9790'dan işlem görüyor. Analistler, enflasyon, resesyon ve yüksek faiz ortamına ilişkin endişelerle tahvil faizlerinde yükselişin devam ettiğini belirterek, bu durumun dolar talebini beslediğini söyledi. Fed'in gelecek ay 75 baz puan faiz artırmasına kesin gözüyle bakıldığını aktaran analistler, aralık toplantısı için de 75 baz puan faiz artışı beklentilerinin yüzde 75 seviyesinde olduğunu bildirdi. Analistler, bugün Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksinin takip edileceğini, İngiltere'den gelecek siyasi haber akışının da yatırımcıların odağında olacağını ifade ederek, teknik açıdan dolar endeksinde 114,2'nin direnç, 111'in destek konumunda bulunduğunu kaydetti. Kaynak: AA / Ekonomi Sterlin Ekonomi Haberler

Haberler ›› Ekonomi ›› Dolar/TL, 18,60 seviyesinden işlem görüyor - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.