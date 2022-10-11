Dolar/TL, 18,58 seviyesinden işlem görüyor

Dün, 18,54-18,67 bandında dalgalı bir seyir izleyen dolar/TL, günü 18,5825 ile önceki kapanış seviyesinin hemen üzerinde tamamladı. Dolar/TL, güne yatay başlamasının ardından 18,58 seviyelerinde işlem görüyor.

Doların Türk Lirası karşısında değeri hafta başından bu yana dalgalı seyretti. Bu sabah saatlerinde ise güne 18,58 seviyesinden işlem görerek başladı.

EURO VE STERLİN DEĞER KAYBETTİ

Dolar/TL, yeni güne yatay başlamasının ardından saat 11.00 itibarıyla 18,5830'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 azalışla 18,0210'dan, sterlin/TL yüzde 0,4 değer kaybıyla 20,5070'ten satılıyor.

BELİRSİZLİKLER DEVAM EDECEK

Analistler, ekonomik aktiviteye ilişkin endişeler, para politikalarına yönelik belirsizlikler ve artan jeopolitik gerilimlerin küresel çapta risk iştahını baskılamaya devam ettiğini belirterek, dolar talebinin de gücünü koruduğunu söyledi.

FED ŞAHİN AÇIKLAMALARA DEVAM ETTİ

Resesyon uyarılarına karşın ABD Merkez Bankası ( Fed ) yetkililerinin "şahin" açıklamaları da devam etti. Fed Başkan Yardımcısı Lael Brainard, enflasyon düşene kadar para politikasının bir süre daha kısıtlayıcı olacağını, erken gevşemenin bir risk olduğunu söyledi. Chicago Fed Başkanı Charles Evans da birinci önceliklerinin enflasyonla mücadele olduğunu vurgulayarak, gelecek yılın başlarında politika faizinin yüzde 4,5'in biraz üzerine çıkması gerektiğini kaydetti.