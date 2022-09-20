Dolar/TL, 18,30 seviyesinden işlem görüyor Ekonomi Haberleri Dün piyasalardaki kapanışını 18,28 seviyesinden yapan dolar/TL, yeni güne yükselişle başlamasının ardından piyasalarda 18,30 seviyesinden işlem görüyor. Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen dolar/TL, günü önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,2 üzerinde 18,28'den tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 18,30'dan işlem görüyor. EURO VE STERLİNDE SON DURUM Aynı dakikalarda avro/TL önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 18,35'den, sterlin/TL yatay seyirle 20,94'ten satılıyor. Analistler, bugün başlayacak ve kararları yarın açıklanacak ABD Merkez Bankası'nın ( Fed ) toplantısı öncesi piyasalarda yatırımcıların temkinli hareket ettiğini söyledi. 75 PUANLIK FAİZ ARTIŞINA KESİN GÖZÜYLE BAKILIYOR Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in yarın yüzde 84 ihtimalle 75 baz puan faiz artırmasının öngörüldüğünü aktaran analistler, kasım toplantısında ise tahminlerin 50 baz puanda yoğunlaştığını dile getirdi. Dolar endeksi, Fed'in şahin politikalarına devam edeceğine ilişkin güçlenen beklentiler sonrası 109,5'le son 20 yılın zirvesinin hemen altındaki seyrine devam ediyor. Analistler, bugünün veri gündeminde ABD'de inşaat izinleri ve konut başlangıçlarının öne çıktığını belirterek, teknik açıdan dolar endeksinde 109 seviyesinin destek, 111'in direnç olarak öne çıktığını ifade etti. Ekonomi Kaynak: AA / Murat Aslan Tam Gemi Şok Denemeleri Sterlin Fed Finans Ekonomi Güncel Haberler

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