Dolar/TL,18,19 seviyesinden işlem görüyor Ekonomi Haberleri Geçtiğimiz hafta piyasalardaki kapanışını 18,16'dan yapan dolar/TL, yeni haftaya yükselişle başlamasının ardından piyasalarda 18,19 seviyesinden işlem görüyor. Cuma günü yatay seyirde hareket eden dolar/TL, günü de önceki kapanış seviyesinin hemen altında 18,16'dan tamamladı. Dolar/TL, yeni haftaya yükselişle başlamasının ardından 18,19'dan işlem görüyor. EURO VE STERLİNDE SON DURUM Aynı dakikalarda avro/TL yatay seyirle 18,09'dan sterlin/TL yüzde 0,4 azalışla 21,24'den satılıyor. Dolar endeksi, 109,5'le Haziran 2002'den bu yana en yüksek seviyesini görmesinin ardından şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde 109,2 seviyesinde. Avro/dolar paritesi bugün 1'in altındaki hareketine devam ederek, yüzde 0,2 azalışla 0,9950'den işlem görüyor. FED'DEN 75 BAZLIK FAİZ ARTIŞI BEKLENİYOR Analistler, ABD Merkez Bankası ( Fed ) Başkanı Jerome Powell başta olmak üzere merkez bankaları yetkililerinin Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda verdiği "şahin" mesajların ardından doların diğer para birimleri karşısında değer kazandığını söyledi. Fed'in eylüldeki faiz kararına ilişkin 75 baz puanlık faiz artışı ihtimalinin yüzde 70'e yükseldiğini aktaran analistler, hafta boyunca açıklanacak makroekonomik verilerin döviz kurlarının yönü üzerinde belirleyici olabileceğini dile getirdi.

Bugün veri gündeminde ABD'de Dallas Fed imalat endeksinin bulunduğunu belirten analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 110 seviyesinin direnç, 108'in destek olarak öne çıktığını ifade etti. Ekonomi Kaynak: AA / Murat Aslan Sterlin Fed Finans Ekonomi Haberler

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