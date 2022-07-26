Dolar/TL, 17,86 seviyesinden işlem görüyor Dün yeni haftaya yükselişle başlayan dolar/TL piyasalardaki kapanışını 17,74 seviyesinden yaptı. Dolar/TL yeni güne de yükselişle başlamasının ardından piyasalarda 17,86 seviyesinden işlem görüyor. Dün yüzde 0,1 değer kazanan dolar/TL günü 17,74'den tamamladı. Dolar/TL, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından 17,86'dan işlem görüyor. EURO VE STERLİNDE SON DURUM Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,42 artışla 18,25'den, sterlin/TL yüzde 0,35 artışla 21,52'den satılıyor. Dolar endeksi şu sıralarda yatay seyirle 106,4 seviyesinde bulunurken, Avro/dolar paritesi ise 0,1 artışla 1,0230'dan alıcı buluyor. GÖZLER ABD'NİN AÇIKLAYACAĞI FAİZ KARARINDA Analistler, güçlenen resesyon riski sonrası artan tahvil talebinin doları diğer para birimleri karşısında desteklediğini söyledi. Yarın açıklanacak ABD Merkez Bankası'nın ( Fed ) para politikası kararı ile Fed Başkanı Jerome Powell'ın konuşmasının varlık fiyatlarında oynaklığı artırmasının beklendiğini aktaran analistler, bu hafta ABD'deki yoğun makroekonomik veri takviminin de yatırımcıların odağında yer aldığını bildirdi. Analistler, bugün ABD'de S&P Case-Shiller 20 şehir konut fiyat endeksi, Richmond Fed imalat sanayi endeksi ve yeni konut satışları verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar endeksi için 105,5'in destek, 108'in direnç konumuna geldiğini ifade etti. AA / Murat Aslan - Ekonomi Tam Gemi Şok Denemeleri Sterlin Fed Finans Ekonomi Haberler

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