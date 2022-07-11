Dolar/TL, 17,29 seviyesinden işlem görüyor
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Cuma günü piyasalardaki kapanışını 17,27 seviyesinden kapatan dolar/TL yeni haftaya yükselişle başlayarak piyasalarda 17,29 seviyelerinden işlem görüyor.
Cuma günü yatay bir seyir izleyen dolar/TL, günü önceki kapanış seviyesinin hemen üzerinde 17,27'den tamamladı.
Dolar/TL, yeni haftaya yükselişle başlamasının ardından saat 09.30 itibarıyla önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0,1 artışla 17,29'dan işlem görüyor.
EURO VE STERLİNDE SON DURUM
Aynı dakikalarda avro/TL 17,52'den, sterlin/TL ise 20,68'den alıcı buluyor. ABD'de bu hafta açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verisi öncesi tahvil piyasalarındaki satış eğilimi yeni haftaya da taşınırken, enflasyon endişesi ve güvenli liman olarak artan dolar talebi sonrası dolar endeksi 107,4 ile son 20 yılın zirvesine yakın seyrediyor.
ANALİSTLERİN GÖZÜ ENFLASYONDA
Analistler, bu hafta açıklanacak enflasyon verileri öncesi yatırımcıların oldukça temkinli hareket ettiğini belirterek, bu durumun doları diğer para birimleri karşısında desteklediğini ifade etti.
Bugün yurt dışında veri gündeminin sakin olduğunu aktaran analistler, teknik açıdan dolar endeksi için 110,8'in direnç, 107,1 ve 105'in destek konumuna geldiğini kaydetti.