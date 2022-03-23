Dolar/TL 14,82 seviyelerinde işlem görüyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Dolar/TL 14,82 seviyelerinde işlem görüyor

AA - Murat Aslan - Ekonomi
 - Güncelleme:

Dolar/TL, güne yatay başlamasının ardından 14,82 seviyelerinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 16,34'ten, sterlin ise 19,66'dan alıcı buluyor.

Dün dar bant içinde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın hemen altında 14,8241'den tamamladı. Dolar/TL, yeni güne yatay başlamasının ardından saat 11.05 itibarıyla önceki kapanışın hemen altında 14,8220 seviyesinde işlem görüyor.

Aynı dakikalarda euro/TL 16,34'ten, sterlin/TL ise 19,66'dan satılıyor. Dolar endeksi, şu sıralarda önceki kapanışın hemen üzerinde 98,5 seviyesinde bulunurken, avro/ Dolar paritesi önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 1,1020'den alıcı buluyor.

Analistler, ABD Merkez Bankası ( Fed ) yetkililerinin enflasyona karşı net tutumun tahvil piyasalarında satış baskısını beraberinde getirirken, doları diğer para birimleri karşısında desteklediğini ifade etti. Bu gelişmelerle, tahvil piyasalarında Fed'in mayısta 50 baz puan faiz artırımına gideceği ihtimali yüzde 66'ya yükselirken, sene sonunda politika faizi tabanının yüzde 2,25 olacağı öngörülüyor.

Analistler, Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaşın varlık fiyatları açısından başlıca risk unsuru olmayı sürdürdüğünü belirterek, bugün ABD Başkanı Joe Biden'ın Avrupa'daki temaslarından gelecek haber akışı ile Fed Başkanı Jerome Powell ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının piyasalarda oynaklığı artırabileceğini kaydetti. Bugün ayrıca ABD'de yeni konut satışları verisinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 99,4 seviyesinin önemli direnç, 98,5'in destek konumunda olduğunu söyledi.

Dolar kuru ne kadar? Dolar kaç TL? Dolar alış ve satış fiyatları için tıklayın.
Altın fiyatları için tıklayın. Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar?

AA / Murat Aslan - Ekonomi

Tam Gemi Şok Denemeleri, Sterlin, dolar, Fed, Finans, Ekonomi, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım

Yorumlar (1)

zübükzade:

Iileri gider merak etmeyin sürekli cari acık veren bir ülkede ileri gitmemesi tuaf olur gerci yatırımcıyuı getirmek icin hak hukuk adalet bürrokrasıyi silip attınız ama gelen gidende tyok hak hukukun olmadıgı yere millet parasınımı koyar millet dolara niye hucum etti tl ye gücvenmediği icin

Cevap Yaz 0 1 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title