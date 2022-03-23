Dolar/TL 14,82 seviyelerinde işlem görüyor

Dün dar bant içinde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın hemen altında 14,8241'den tamamladı. Dolar/TL, yeni güne yatay başlamasının ardından saat 11.05 itibarıyla önceki kapanışın hemen altında 14,8220 seviyesinde işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL 16,34'ten, sterlin/TL ise 19,66'dan satılıyor. Dolar endeksi, şu sıralarda önceki kapanışın hemen üzerinde 98,5 seviyesinde bulunurken, avro/ Dolar paritesi önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 1,1020'den alıcı buluyor.

FED'İN TUTUMU DOLARI DESTEKLİYOR

PİYASALAR HABER AKIŞINA ODAKLANDI

Analistler, Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaşın varlık fiyatları açısından başlıca risk unsuru olmayı sürdürdüğünü belirterek, bugün ABD Başkanı Joe Biden'ın Avrupa'daki temaslarından gelecek haber akışı ile Fed Başkanı Jerome Powell ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının piyasalarda oynaklığı artırabileceğini kaydetti. Bugün ayrıca ABD'de yeni konut satışları verisinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 99,4 seviyesinin önemli direnç, 98,5'in destek konumunda olduğunu söyledi.