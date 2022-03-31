Güne yatay seyirle başlayan dolar 14,65'ten işlem görüyor - Haberler

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Güne yatay seyirle başlayan dolar 14,65'ten işlem görüyor

AA - Murat Aslan - Ekonomi
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Dolar/TL, güne yatay seyirle başlamasının ardından 14,65 seviyelerinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 16,34'ten, sterlin ise 19,27'den alıcı buluyor.

Dün, yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,5 üzerinde 14,6552'den tamamladı. Dolar/TL, yeni güne yatay seyirle başlamasının ardından saat 11.05 itibarıyla dünkü kapanışın hemen altında 14,6510 seviyesinde işlem görüyor.

Aynı dakikalarda euro/TL 16,3490'dan, sterlin/TL isle 19,2740'tan satılıyor. Dolar endeksi şu sıralarda önceki kapanışın hemen altında 97,7 seviyesinde bulunuyor. Avro/ Dolar paritesi de yatay seyirle 1,1160'tan alıcı buluyor.

Analistler, Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelere ilişkin iyimserliğin doları diğer para birimleri karşısında baskılamaya devam ettiğini ifade ederek, konuyla ilgili gelişmelerin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını kaydetti. Yurt içinde bugün açıklanan verilere göre, dış ticaret dengesi şubatta 7,9 milyar dolar açık verdi. Bugün ayrıca yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de haftalık işsizlik başvuruları ile kişisel gelir ve giderler verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 97,5 seviyesinin önemli destek olduğunu belirtti.

AA / Murat Aslan - Ekonomi

Sterlin, dolar, Finans, Ekonomi, Haberler

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