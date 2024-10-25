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Dolar kuru son 3 ayın zirve seviyesini gördü

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Dolar/TL kuru dün akşam saatlerinde başladığı çıkışını günün ilk saatlerinde de sürdürdü. Dolar haftanın son işlem gününü son 3 ayın en yüksek seviyesinden açtı. Altın ise dalgalı seyirde.

Döviz fiyatları yatırımcıları ve tasarruf sahiplerini doğrudan ilgilendiriyor. Türkiye'de döviz girdisi nedeniyle birçok ürün ve hizmetin fiyatında belirleyici olduğu için dolar, euro fiyatları her gün en çok merak edilen konuların başında geliyor.

PEKİ DÖVİZ KURLARI GÜNE NASIL BAŞLADI?

Serbest piyasada bugün 34,2769 liradan alınan dolar, 34,2873 satılıyor.

37,1545 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 37,1966 lira olarak belirlendi.

ALTIN YENİDEN DALGALI SEYRE YÖNELDİ

Altın fiyatları 7 iş günü üst üste süren yükseliş dalgasını tamamladı ve dalgalı seyre yöneldi.

Altın yatırımcısı fiyatları yakından takip etmeyi sürdürüyor. 7 iş günü boyunca aralıksız yükselen ve rekor üstüne rekor kıran altın düzeltme hareketine başladı.

Merkez bankalarının faiz indirimine gitmeye başlaması, Orta Doğu'daki çatışma ortamı, ABD başkanlık seçimlerine kısa bir süre kalması altın fiyatları üzerinde etkili oluyor.

GRAM ALTIN

Gram altın güne 3011 liradan başladı. Gün içinde en düşük 3002 lira, en yüksek 3017 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 3005 liradan alıcı buluyor.

ONS ALTIN

Ons altın güne 2736 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 2724 dolar, en yüksek de 2736 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 2726 dolardan işlem geçiyor.

KAPALIÇARŞI'DA ALTIN

Kapalıçarşı'da gram altın 3107 liradan alınırken 3153 liradan satılıyor.

Dolar kuru son 3 ayın zirve seviyesini gördü
Haberler.com / Abdurrahman Yazıcı - Ekonomi

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