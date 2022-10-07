Dolar hızla yükselirken Euro düşüyor! Dolar dün gece saatlerinde 18,70'e kadar çıktı

Dolar/TL kuru geçtiğimiz hafta başından bu yana yükselmeye devam ediyor. Sabah saatlerinde 18,58 liradan güne başlayan dolar, gece saatlerinde 18,70'e kadar yükseldi. Akşam saatlerinde ise 18,59'dan değerlendi. Buna karşın düşüşe geçen Euro, 18,13'e kadar geriledi.

Geçtiğimiz hafta başından bu yana hızla yükselen dolar, gün içinde rekora koştu. Diğer yandan Euro'da gerileme sürüyor.

DOLAR GECE SAATLERİNDE 18,70'E KADAR ÇIKTI

Dolar 7 Ekim cuma günü 18,59 liradan güne başlarken günün ilerleyen saatlerinde yükselmeye devam etti. Bir önceki kapanışını 18,8788 TL seviyelerinde kapatırken bugün 18,5806 lira alış fiyatından, 18,5878 lira satış fiyatından işlem görüyor. Dolar gece saatlerinde 18,70'e kadar çıkarak yeni bir rekor kırdı.

EURO'DA DÜŞÜŞE GEÇTİ

Doların aksine Euro'da gerileme söz konusu oldu. Bir önceki kapanışı 0,31'lik artışla yapan Euro 18,2085 TL seviyelerinde günü tamamlamıştı. Euro bugün 18,13'e kadar geriledi. Akşam saatlerinde ise 18,2266 lira alış fiyatı, 18,2319 lira satış fiyatından el değiştirdi.