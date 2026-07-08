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Serbest piyasada döviz fiyatları

Serbest piyasada döviz fiyatları
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İstanbul Kapalıçarşı'da dolar 46,8530 liradan alınıp 46,8550 liradan, euro ise 53,5370 liradan alınıp 53,5390 liradan satılıyor. Son kapanışa göre dolar yükselirken euro geriledi.

Dolar 46,8550 liradan, euro ise 53,5390 liradan güne başladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da 46,8530 liradan alınan dolar 46,8550 liradan, 53,5370 liradan alınan euro ise 53,5390 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 46,84 liradan, euro ise 53,57 liradan satılmıştı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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