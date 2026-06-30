Serbest piyasada döviz fiyatları
Dolar 46,6610 liradan, euro ise 53,1950 liradan güne başladı. Kapalıçarşı'da dolar 46,6590 liradan alınıp 46,6610 liradan satılırken, euro 53,1930 liradan alınıp 53,1950 liradan satılıyor.
Dolar 46,6610 liradan, euro ise 53,1950 liradan güne başladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da 46,6590 liradan alınan dolar 46,6610 liradan, 53,1930 liradan alınan euro ise 53,1950 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 46,64 liradan, euro ise 53,25 liradan satılmıştı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı