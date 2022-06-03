Dolar 16,53 Tl, Euro 17,79 TL'den Haftayı Kapattı - Haberler

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Dolar 16,53 Tl, Euro 17,79 TL'den Haftayı Kapattı

ANKA - Ekonomi
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Dolar 16,53 Tl, Euro 17,79 TL'den Haftayı Kapattı

Döviz kuru bu hafta yükseliş seyrini sürdürdü. Dolar kuru 16,53 TL, euro da 17,79 TL’ye yükselerek haftayı kapattı.

Döviz kuru bu hafta yükseliş seyrini sürdürdü. Dolar kuru 16,53 TL, euro da 17,79 TL'ye yükselerek haftayı kapattı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK), mayıs ayı enflasyon verilerini açıkladı. TÜİK'e göre mayısta aylık enflasyon artışı 2,98 olurken, yıllık enflasyon yüzde 73,50'ye çıktı. Yıllık üretici enflasyonu ise yüzde 132,16 artarak, rekor düzeye çıktı.

Enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından dolar ve euro kurunda artış gözlendi. Haftaya 16,32 TL'den başlayan dolar kuru 16,53 TL'ye yükseldi. 17,56 TL'den bu haftaki seyrine başlayan euro da 17,79 TL'ye çıktı.

Dolar kuru ne kadar? Dolar kaç TL? Dolar alış ve satış fiyatları için tıklayın.

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