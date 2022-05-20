Dolar 15,90 ve Euro 16,79 TL'den Haftayı Kapattı - Haberler

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Dolar 15,90 ve Euro 16,79 TL'den Haftayı Kapattı

ANKA - Esra Alus - Ekonomi
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Döviz kurlarındaki yükseliş bu hafta da devam etti. Sabah 15,94 TL’den güne başlayan dolar, öğlen saatlerinde 15,95 sınırını aştı ve resmi işlem saatinin sonunda biraz gerileyerek haftayı 15,90 TL’den kapattı. Euro ise haftayı 16,79 TL seviyesinden tamamladı.

Döviz kurlarındaki yükseliş bu hafta da devam etti. Sabah 15,94 TL'den güne başlayan Dolar, öğlen saatlerinde 15,95 sınırını aştı ve resmi işlem saatinin sonunda biraz gerileyerek haftayı 15,90 TL'den kapattı. Euro ise haftayı 16,79 TL seviyesinden tamamladı.

Türk lirası, ay başından bu yana dolar karşısında değer kaybediyor. Dolar, iki hafta önceye kadar, yaklaşık iki ay boyunca 14,5-15,00 arasında yatay bir seyir izlemişti. Dolar kuru, bu sabah itibarıyla 15,95 TL'den piyasada el değiştiriyordu. Öğlen saatlerine kadar yükselişini sürdürerek 15,98 TL seviyesine kadar çıkan dolar, resmi işlem saatinin sonunda 15,90 TL'ye geriledi.

Güne 16,90 TL'den başlayan euro da gün içinde 16,91 TL'den işlem gördü, ancak haftayı 16,79 TL seviyesinden kapattı.

Dolar haftaya 15,63 TL, euro da 16,33 TL seviyesinden başlamıştı.

ANKA / Esra Alus - Ekonomi

Türk Lirası, dolar, Döviz, Euro, Ekonomi, Haberler

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