Döküm sektöründe faaliyet gösteren firmalar yerel kalkınma hamlesi teşvik programı konusunda bilgilendirilecek
Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı, bölgede döküm sektöründe faaliyet gösteren kuruluşlara yönelik yerel kalkınma hamlesi teşvik programı tanıtım toplantısı düzenleyecek.
Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı, bölgede döküm sektöründe faaliyet gösteren kuruluşlara yönelik yerel kalkınma hamlesi teşvik programı tanıtım toplantısı düzenleyecek.
Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA); Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye'de ticaretin ve ekonominin desteklenmesine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. MEVKA ve Türk Döküm iş birliğiyle; Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA), Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) ve Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) katılımlarıyla, döküm sektörü özelinde yerel kalkınma hamlesi teşvik programı online gerçekleştirilecek toplantıda tanıtılacak. Toplantıda; Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı kapsamında sunulan destekler hakkında bilgilendirme yapılacak ve döküm sektöründe faaliyet gösteren işletmelere yönelik fırsatlar ele alınacak. Toplantı; 4 Mayıs 2026 Pazartesi günü saat: 10.30'da gerçekleşecek. - HATAY