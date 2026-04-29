Döküm sektöründe faaliyet gösteren firmalar yerel kalkınma hamlesi teşvik programı konusunda bilgilendirilecek

Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA); Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye'de ticaretin ve ekonominin desteklenmesine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. MEVKA ve Türk Döküm iş birliğiyle; Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA), Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) ve Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) katılımlarıyla, döküm sektörü özelinde yerel kalkınma hamlesi teşvik programı online gerçekleştirilecek toplantıda tanıtılacak. Toplantıda; Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı kapsamında sunulan destekler hakkında bilgilendirme yapılacak ve döküm sektöründe faaliyet gösteren işletmelere yönelik fırsatlar ele alınacak. Toplantı; 4 Mayıs 2026 Pazartesi günü saat: 10.30'da gerçekleşecek. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı