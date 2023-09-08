Diyarbakır'da DOGÜNSİFED'in yeni yönetim kurulu basın mensuplarıyla bir araya geldiği bir program düzenlendi. Yönetim kurulu başkanı Devrim Türk, bölgeye yapılan teşviklerin sanayinin gelişimine katkı sağladığını belirtti ve girişimciliğin desteklenmesi gerektiğini vurguladı.

Diyarbakır'da Doğu Güneydoğu Sanayici ve İş İnsanları Dernekleri Federasyonu'nun (DOGÜNSİFED) yeni yönetim kurulu basın mensuplarıyla bir araya geldi.

DOGÜNSİFED Yönetim Kurulu Başkanı Devrim Türk, bir restoranda düzenlenen programda, bölgeye yönelik ciddi teşvikler yapıldığını, bunların sonuçlarını aldıklarını belirterek, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da 10 yılda gelişen sanayide bu teşviklerin katkısının olduğunu söyledi.

Teknolojik ürünler üretmek istediklerini, bunun oluşması için çaba sarf edeceklerini kaydeden Türk, bölgeye yapılan kara yolları yatırımlarının yararlarını gördüklerini belirtti.

Türk, şöyle konuştu:

"Ülkemizde son 20 yılında kara yollarında çok ciddi yatırımlar oldu, bizler bölge olarak bundan ciddi anlamda yararlanıyoruz. Bizim demiryollarına da ciddi anlamda yatırım yapmamız gerekiyor. Bölgemizin öncelikli olarak alınmasını talep ediyoruz. Girişimci ve kendini geliştirmek istenler için kendi bünyemizde bir çalışma yürütmeyi planlıyoruz. Bu konuyla ilgili komisyon çalışmamız olacak ve sanayinin, üretimin ve yatırımın gelişmesi için mutlaka girişimciliğin desteklenmesi gerekiyor."