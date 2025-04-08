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Doğum yardımına başvurular başladı

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile Yılı'nda hayata geçirilen doğum yardımlarına başvuruların, bugünden itibaren e-Devlet kapısı üzerinden alınmaya başladığını bildirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle 2025'in "Aile Yılı" ilan edilmesiyle hayata geçirilen doğum yardımı başvurularına ilişkin açıklamada bulundu.

Ailelere ilk çocuktan itibaren verilecek doğum yardımlarını içeren düzenlemenin TBMM'den 27 Mart'ta geçtiğini anımsatan Göktaş, "Sayın Cumhurbaşkanımızın Aile Yılı Tanıtım Programı'mızda müjdesini verdiği doğum yardımı başvurularımızı bugünden itibaren e-Devlet kapısı üzerinden almaya başlıyoruz. Başvurular, öncelikli olarak e-Devlet kapısı üzerinden alınacak ancak e-Devlet üzerinden başvuru yapamayan vatandaşlarımız Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerimizden başvuru konusunda destek alabilecek." diye konuştu.

DOĞUM YARDIMLARI AYLIK 5 BİN LİRAYI BULACAK

Doğum yardımlarının herhangi kriter gözetmeksizin yapılacağının altını çizen Göktaş, şunları kaydetti: Bu yardımlardan 1 Ocak 2025 itibarıyla çocuk sahibi olan ailelerimiz yararlanacak. Buna göre, 1 Ocak 2025 itibarıyla doğacak ilk çocuk için 5 bin lira tek seferlik doğum yardımımız, ikinci çocuk için her ay 1500, üçüncü ve sonraki çocuklar için de her ay 5'er bin lira desteğimiz annelerimizin hesabına yatırılacak. Bu desteklerimiz, çocuklarımız 5 yaşını tamamlayana kadar devam edecek.

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Doğum yardımına başvurular başladı
Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
Haberler.com - Ekonomi
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Yorumlar (4)

Haber Yorumlarıhaksız mıyım:

kesinlikle karşıyım. DEVLET, EŞİTLİKÇİ OLMALI. benim çocuklarımı ben kendi imkanlarımla büyütürken kimse bir kuruş yardım etmedi. çocuk yapmak isteyen bakacaksa yapsın

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Haber YorumlarıSefs:

EMEKLİ YİLİ DEDİNİZ EMEKLİNİN İCİNDEN GECTİNİZ,AİLE YİLİ DEDİNİZ CUMHURİYET TARİHİNDE GORULMEMİS BOŞANMALAR OLDU,NE YAPARSANİZ YAPİN BU HALK SANDİKTA SİZE SEÇİM YİLİ YAPACAK...

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Haber Yorumlarıhaksız mıyım:

23 yıldır her seferinde sandık gelsin diyenlerde utanma yok mu acaba. sandığı erdoğan getiriyor, millet de erdoğanı başa getiriyor. pekala 1923 ten 1950 ye kadar SANDIĞI MİLLETİN ÖNÜNE GETİRMEYENLERE DE KEŞKE SANDIĞI GETİRSELERMİŞ DEDİNİZ Mİ? öyle seçimsiz 27 sene başta olmak marifet değil. halktan korkmuyorsaydınız sandığı siz getirseydiniz. sandık milletin önüne gelir gelmez 1950 de bu millet tekmeyi kodu k.çınıza.

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Haber Yorumlarıvatandaş:

öncelik gençlerin evlenmesi için gerekli desteklerin yapılması gerekli. ev ücretsiz verilsin.

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