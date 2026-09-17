Doğu’da alternatif tarım: Patnos’ta 5 dönümlük tarlada çilek hasadı

Ağrı'nın Patnos ilçesinde 5 dönümlük alanda yetiştirilen çileklerin hasadına başlandı. Sezon sonunda 10 ila 15 ton arasında ürün elde edilmesi hedeflenirken, çilek üretiminin bölgede alternatif bir tarım modeli haline getirilmesi amaçlanıyor.

Patnos ilçesi Yunus Emre Mahallesi'nde 5 dönümlük alanda çilek yetiştiren üretici Melis Sayın, aylar süren bakım ve emeğin ardından olgunlaşan ürünlerin hasadına başladı.

Sabahın erken saatlerinde tarlada başlayan hasatta, olgunlaşan çilekler tek tek toplanarak kasalara yerleştiriliyor. Tarladan toplanan ürünler, satışa hazırlanarak tüketiciyle buluşturuluyor.

Çilek üretimine başlarken bölgede farklı tarım ürünlerinin de yetiştirilebileceğini göstermek istediklerini belirten Sayın, "Patnos'ta 5 dönümlük alanda çilek üretimi yapıyoruz. Bu işe başlarken amacımız, bölgede alternatif tarımın da mümkün olduğunu göstermekti. Şimdi emeklerimizin karşılığını hasatla almaya başladık. Sezon sonunda yaklaşık 10-15 ton ürün elde etmeyi hedefliyoruz. Verimden memnunuz ve önümüzdeki dönemde üretim alanımızı daha da büyütmek istiyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı