Haberler

Doğu’da alternatif tarım: Patnos’ta 5 dönümlük tarlada çilek hasadı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Doğu’da alternatif tarım: Patnos’ta 5 dönümlük tarlada çilek hasadı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ağrı’nın Patnos ilçesinde 5 dönümlük alanda yetiştirilen çileklerin hasadına başlandı.

Ağrı'nın Patnos ilçesinde 5 dönümlük alanda yetiştirilen çileklerin hasadına başlandı. Sezon sonunda 10 ila 15 ton arasında ürün elde edilmesi hedeflenirken, çilek üretiminin bölgede alternatif bir tarım modeli haline getirilmesi amaçlanıyor.

Patnos ilçesi Yunus Emre Mahallesi'nde 5 dönümlük alanda çilek yetiştiren üretici Melis Sayın, aylar süren bakım ve emeğin ardından olgunlaşan ürünlerin hasadına başladı.

Sabahın erken saatlerinde tarlada başlayan hasatta, olgunlaşan çilekler tek tek toplanarak kasalara yerleştiriliyor. Tarladan toplanan ürünler, satışa hazırlanarak tüketiciyle buluşturuluyor.

Çilek üretimine başlarken bölgede farklı tarım ürünlerinin de yetiştirilebileceğini göstermek istediklerini belirten Sayın, "Patnos'ta 5 dönümlük alanda çilek üretimi yapıyoruz. Bu işe başlarken amacımız, bölgede alternatif tarımın da mümkün olduğunu göstermekti. Şimdi emeklerimizin karşılığını hasatla almaya başladık. Sezon sonunda yaklaşık 10-15 ton ürün elde etmeyi hedefliyoruz. Verimden memnunuz ve önümüzdeki dönemde üretim alanımızı daha da büyütmek istiyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Fenerbahçe'ye elenen Lyon, Avrupa Ligi'ne galibiyetle başladı

F.Bahçe'ye elenen Lyon, Avrupa Ligi'nde zorlu maça çıktı! İşte sonuç
Çorum'da hastanın boğazından canlı sülük çıkarıldı! Köy çeşmesinden su içmiş

Kan tükürerek hastaneye gitti, boğazından çıkan şoke etti
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22 yaşındaki teknik direktörden Beyaz'a olay yanıt

Ülkenin konuştuğu Zeynep'ten Beyaz'a olay yanıt

Türkiye-Suriye yakınlaşması İsrail'i alarma geçirdi

İsrail'in uykuları kaçtı! Ankara'nın son hamlesi tüm planlarını bozdu
Antalya'da eşi, kayınvalidesi ve kayınpederini öldüren şüpheli yakalandı! Ormanda saklanırken bulundu

3 kişiyi öldürüp ortadan kaybolmuştu! Saklandığı yer belli oldu
Hindistan, donanma gemilerinin çarpışması nedeniyle Pakistan'a nota verdi

Hindistan, donanma gemilerinin çarpışması nedeniyle Pakistan'a nota verdi
ABD ile Husiler Umman'da masaya oturdu! Kızıldeniz için kritik görüşme

Terlikli savaşçılar süper güce diz çöktürdü
Osimhen'in masaj görüntüleri tepki çekti! Taraftarlar aynı soruyu soruyor

Bir insan bunu neden paylaşır? Görüntüye tepki yağıyor
Maltepe’de iki araç çarpıştı: 2’si ağır 9 kişi yaralı

Maltepe’de iki araç çarpıştı: 2’si ağır 9 kişi yaralandı