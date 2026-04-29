Doğan: 'Üreticiye düşük faizli ve uzun vadeli kredi imkanları sağlanmalı'

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, çiftçilere yönelik acil destek paketi hayata geçirilmesi gerektiğini belirterek, "Üreticiye düşük faizli ve uzun vadeli kredi imkanları sağlanmalı, üreticilerimizin nefes alabilmesi için mevcut borçları faizsiz olarak ertelenmelidir" dedi.

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, Çukurova bölgesinde üretim yapan çiftçilerin ciddi bir ekonomik darboğazdan geçtiğini belirterek önemli açıklamalarda bulundu.

Doğan, çiftçilerin artan maliyetler ve finansmana erişimde yaşanan sıkıntılar nedeniyle bugün bankalara, çeşitli finans kuruluşlarına borçlarını ödeyemez hale geldiğini belirterek, "Çiftçilerin nakit akışı tamamen tıkandı. Üreticimiz günlük faaliyetlerini sürdürebilmek için dahi gerekli finansmana ulaşamıyor. Girdi maliyetlerinde arttı. Mazot, gübre, tohum ve zirai ilaç fiyatlarındaki yükseliş çiftçimizin belini bükmüştür. Ürün fiyatlarının aynı oranda artmaması çiftçilerimizin emeğinin karşılığını alamamasına neden olmuş, bu dengesizlik, borç yükünü daha da arttırmıştır" dedi.

Başkan Mehmet Akın Doğan, üreticilerin mevcut borç yükü altında ezildiğini belirterek, "Çiftçimiz hem borçlarını çeviremiyor hem de yeni üretim sezonu için gerekli kaynağı bulamıyor. Yaşanan süreç yalnızca çiftçileri değil, ülke ekonomisini ve gıda güvenliğini de tehdit etmektedir. Tarımsal üretimde yaşanacak daralma hepimizi etkileyecektir. Acil destek paketi hayata geçirilmeli, üreticiye düşük faizli ve uzun vadeli kredi imkanları sağlanmalı, üreticilerimizin nefes alabilmesi için mevcut borçları faizsiz olarak ertelenmelidir" ifadelerini kullandı.

Doğan, yetkililere çağrıda bulunarak, "Tüm dünyada stratejik bir öneme sahip olan tarım sektörüne pozitif ayrımcılık yapılarak destek verilmeli, sorunların aşılabilmesi için kalıcı çözümler üretilmelidir" diye konuştu. - ADANA

