Doğan Bekin: Hububat Üreticilerinin Sorunlarına Acil Çözüm Gerekiyor

Doğan Bekin: Hububat Üreticilerinin Sorunlarına Acil Çözüm Gerekiyor
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Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, hububat üreticilerinin karşılaştığı sorunların acilen çözülmesi ve üretimin artırılması gerektiğini vurguladı. Bekin, yaşanan verim kayıplarının ve yüksek maliyetlerin üreticileri zor durumda bıraktığını ifade etti.

Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, "Hububat üreticilerinin sorunlarının en kısa zamanda çözüme kavuşturulması ve hububat üretiminin artırılması için bakanlıkça gerekli tedbirler acilen alınmalıdır." ifadesini kullandı.

Bekin, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, TBMM Başkanlığına yeniden seçilen Numan Kurtulmuş'u tebrik etti.

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürlüğünün 2025 yılı hububat alım fiyatlarını açıkladığını anımsatan Bekin, birçok bölgede bu yıl yaşanan kuraklık ve don olayları nedeniyle mevcut arazilerde yaklaşık yüzde 30-40 oranında verim kaybı yaşandığını, bu durumun da hububat üretim maliyetini artırdığını belirtti.

Tarım ve hayvancılık faaliyetleri sonucu elde edilen ürünlerin ülkelerin uluslararası stratejik gücünün bir parçası haline geldiğine dikkati çeken Bekin, şöyle konuştu:

"Rusya-Ukrayna savaşının başlangıcından günümüze kadar hububat ürünlerinin üretimi konusunda bu iki ülkenin önemli etkiye sahip oldukları görülmüştür. Bu nedenle ülkemizin stratejik tarımsal ürünleri arasında oldukça önemli yer tutan hububat üretimine ve üreticilerine büyük önem verilmelidir. Hububat üreticilerinin sorunlarının en kısa zamanda çözüme kavuşturulması ve hububat üretiminin artırılması için bakanlıkça gerekli tedbirler acilen alınmalıdır."

Mazot, tohum, gübre ve ilaç fiyatlarının oluşturduğu yüksek girdi maliyetleriyle hububat üretimi yapan çiftçiler için belirlenen 2025 yılı hububat alım fiyatının yeterli düzeyde olmadığını dile getiren Bekin, söz konusu tutarların hububat üreticisinin beklentisini karşılamayacağını söyledi.

Kaynak: AA / Zehra Aydın Turapoğlu - Ekonomi
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