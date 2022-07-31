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Doğal gazda ağustos tarifesi yayımlandı

Doğal gazda ağustos tarifesi yayımlandı

Doğal gazda mesken ve sanayi abonelerinin tarifesi sabit kalırken, elektrik üretim amaçlı tarifede yüzde 10 artış yapıldı.

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Doğal gazda mesken ve sanayi abonelerinin tarifesi sabit kalırken, elektrik üretim amaçlı tarifede yüzde 10 artış yapıldı.

Boru Hatları İle Petrol Taşıma Aş'nin (BOTAŞ) internet sitesinde ağustos ayına ilişkin tarife tablosu yayımlandı.

Buna göre, BOTAŞ'ın konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine ağustosta uygulayacağı satış fiyatı sabit kalarak 1000 metreküp doğal gaz için 3 bin 264 lira, sanayi abonelerinin tarifesi de 1000 metreküp doğal gaz için 10 bin 416 lira oldu.

Elektrik üretim amaçlı tarifede 1000 metreküp doğal gazın fiyatı ise yüzde 10 artışla 13 bin 750 olarak belirlendi.

Doğal gazda fiyat tarifeleri aylık olarak hesaplanıyor.

AA / Nuran Erkul Kaya - Ekonomi

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ Ekonomi Haberler

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