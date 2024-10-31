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Doğal gaza zam yapılacak mı? BOTAŞ açıkladı

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Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ, doğal gaz toptan satış fiyatlarında değişikliğe gitmedi.

Boru Hatları İle Petrol Taşıma Aş (BOTAŞ), 1 Kasım 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak doğal gaz toptan satış fiyatlarında herhangi bir değişiklik yapılmadığını bildirdi.

BOTAŞ'tan yapılan açıklamada, Kuruluşun doğal gaz toptan satış fiyatlarını; piyasa koşulları, ülkenin ekonomik şartları, piyasa fiyat istikrarı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun tarife ile ilgili kararları ve maliyet unsuru olan alım - işletme giderlerindeki değişim dikkate alınarak mümkün olan en makul seviyede belirlenmekte ve tüketicilere sunulmakta olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Bu kapsamda, Kuruluşumuz tarafından 01 Kasım 2024 tarihinden itibaren geçerli olan Doğal Gaz Toptan Satış Fiyatlarında herhangi bir değişiklik yapılmamıştır." denildi.

BOTAŞ, Household Energy Price lndex (HEPİ) fiyatları esas alındığında konutlarda, Ukrayna'dan sonra Avrupa ülkeleri arasında en düşük doğal gaz fiyatının ülkemizde uygulandığını belirtti.

Doğal gaza zam yapılacak mı? BOTAŞ açıkladı
Haberler.com / Mahmut Ekinci - Ekonomi

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ Ekonomi Enerji Finans Botaş Zam

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